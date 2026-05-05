«Такого в плей-офф еще не было». Капризов и Тарасенко после фееричного старта серии «Миннесоты» и «Колорадо»

«Колорадо» и «Миннесота» феерично открыли второй раунд Кубка Стэнли-2026 в Денвере. «Уайлд» отыгрались с 0:3 и вели 5:4, но «Эвеланш» вернули инициативу и забрали стартовый матч серии на своем льду. Лучшей команде регулярного чемпионата против соседей по Центральному дивизиону потребовалось забить девять голов, тогда как параллельно «Монреалю» против «Тампы-Бэй» в седьмой игре первого раунда хватило девяти бросков с длительной паузой между концом первого и началом третьего периода и парой обидных для соперника отскоков.
Серия «Колорадо» и «Миннесоты» сталкивает звезд в разных форматах, в каких-то есть отголоски олимпийского турнира с финалом Канады и США. Друг с другом бьются лучшие атакующие защитники лиги Кэйл Макар и Куинн Хьюз, а также их напарники Девон Тэйвз и Брок Фэйбер. Нэйтан Маккиннон с Мартином Нечасом, Арттури Лехконеном, Броком Нельсоном и Валерием Ничушкиным противостоят Кириллу Капризову, Мэтту Болди и компании. К этому добавляется вратарская дуэль Скотта Уэджвуда и Йеспера Валльстедта — и не только. В первом матче красивый гол забил Владимир Тарасенко, партнеру по звену в быстром выпаде ассистировали Яков Тренин и Майк Маккэррон. Данила Юров вернулся в состав и отметился результативным пасом на Хьюза, Куинн набрал три очка против дубля и передачи Макара.
«Миннесота» с Капризовым впервые играет во втором раунде. «Уайлд» перешли к серии с «Колорадо» после победы над «Далласом» в шести напряженных матчах. «Эвеланш» после перезагрузки стремятся к повторению успеха четырехлетней давности. Обладатели Кубка Стэнли-2022 начали с быстрой победы в серии с «Лос-Анджелесом» и за четыре игры пропустили всего пять раз.
Между первым и вторым матчами в Денвере российские звезды «Миннесоты» оценили старт серии и все противостояние с «Колорадо».
Персональная ответственность первой звезды
Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей в первом матче с «Колорадо» и всего в этом плей-офф набрал 10 (2+8) очков. Столько же у Болди (6+4), на одно результативное действие больше у Хьюза (3+8). При этом оба форварда, с отрывом лучшие снайперы команды в регулярном чемпионате, не забили на старте серии в Денвере.
29-летний Капризов начал с вопроса о качестве льда в Денвере и перешел к сложности противостояния с «Колорадо»: «Это был наш первый матч здесь. Считаю, на самом деле немного тяжелее проводить первую игру в Колорадо. Да, нужно кататься лучше, мы это знаем. Требуется весь матч играть лучше в обороне. В атаке удалось забить несколько голов, но нужно прибавлять в защите. Да, в “Колорадо” классные хоккеисты, они хороши в быстрых розыгрышах в атаке. Думаю, от нас требуется больше двигаться, плотнее действовать с этими парнями, чаще идти в борьбу, помогать своим защитникам и все такое, есть всякие мелкие детали. Просто нужно не давать свободно кататься и играть».
Кирилл об отсутствии в первом матче своих голов и шайб Болди заметил: «Приятно, что мы уступали 0:3, но старались отыграться и повели 5:4. Ребята играли хорошо, пытались вернуться. А наше звено должно играть лучше, это точно. Мы не создали достаточно моментов в атаке. У нас было несколько хороших розыгрышей, но в защите пропустили пару голов, которые обычно не даем забивать. Если по мелочам, мы должны были накрывать соперников, но дали забить легкие голы. Все же хорошо, что это случилось в первой игре, теперь при движении вперед мы знаем, что должны делать. Обязаны сделать шаг вперед и прибавлять в игре».
Лидер «Уайлд» о реакции команды на подобные неудачи в сезоне добавил: «Я не помню, чтобы у нас было много таких игр в регулярном чемпионате, разве что парочка подобных. Мы знаем, в чем не были хороши прошлым вечером, нужно просто исправить эти ошибки, завтра сыграть лучше. Думаю, все понимают, что нужно делать и как хотим играть. Как сказал, вчера мы не были хороши в защите. Теперь просто должны перезагрузиться».
Капризов об отличиях в игре «Колорадо» и «Далласа» в атаке сказал: «Считаю, “Колорадо” лучше катается, старается играть быстро, убегать в атаку. Парни вроде Маккиннона и Нечаса стремятся войти в чужую зону, остановиться и подключить второй темп. У обеих команд много мастерства, просто “Колорадо” быстрее».
Кирилл о готовности «Миннесоты» играть с привычной агрессией добавил: «Да, конечно же. Это как раз то, что нам нужно. Думаю, если проводить больше времени в атаке, стараться оказывать давление и владеть шайбой в чужой зоне, а не отрабатывать в отборе и потом возвращаться, пытаться накрывать в средней зоне и идти вперед, то такое нам поможет, это точно».
Ведущий хоккеист «Уайлд» об отсутствии у многих игроков команды опыта тяжелой борьбы в плей-офф на более поздних стадиях, когда сложность только возрастает, сказал: «Да, конечно же, во второй раунд проходят лучшие команды из тех, что играют в первом. Все понимают, получаются тяжелые серии. И в первом раунде у нас тоже была тяжелая. У нас всего пара-тройка дней между сериями. И “Колорадо” — одна из лучших команд лиги, стала первой в регулярном чемпионате и в плей-офф выиграла первую серию 4−0. Мы точно знаем, у нас очень хороший соперник».
Форвард о давлении персонально на него при всех ожиданиях и необходимости исполнять ведущую роль в этой серии добавил: «Это весело, знаете ли. Просто прошлым вечером сыграл не очень хорошо, не лучшая моя игра. Я знаю, что должен играть лучше, создавать больше в атаке и хорошо действовать в защите. В плей-офф не хочется получать легких голов в свои ворота. А в атаке всегда можешь иметь несколько моментов, особенно, когда играешь много минут. Нужно просто играть правильно, помогать своей команде».
Россиянин об отсутствии бороды в плей-офф сказал: «У меня никогда раньше ее не было. Обычно бреюсь утром перед каждой игрой, делаю это постоянно. Посмотрим, как долго это продлится. Надеюсь, долгое время».
Гол в стиле Форсберга с почтовой марки
Владимир Тарасенко отметился эффектным голом в первом матче с «Колорадо» и всего в этом плей-офф набрал 3 (2+1) очка. Обладатель двух Кубков Стэнли с «Сент-Луисом» и «Флоридой» продлил результативную серию до трех игр и до этого провел важную шайбу в серии с «Далласом».
34-летний Тарасенко начал с вопроса о своем голе в ворота «Эвеланш»: «Марк и Яков хорошо сыграли, в том моменте взял шайбу под контроль слишком близко к вратарю. Думаю, у меня было не так много вариантов — хорошо, что сработало».
Владимир на уточнение, достаточно ли он стар, чтобы помнить подобный гол Петера Форсберга (решающий буллит в серии финала Олимпиады-1994 между Швецией и Канадой стал визитной карточкой форварда), заметил: «Да. Я видел его гол на Олимпиаде. Я знаю, о чем вы говорите. [Нет, не держал его в голове.] Нет, не в этом моменте. [Да, помню почтовую марку с тем голом.] Я это тоже видел. Ведь это произошло на высочайшем уровне. Это случилось в финале, верно?».
Форвард о результативном первом матче серии «Миннесоты» и «Колорадо» добавил: «Я думаю, что речь больше не о том, кто вчера смог забить, мы должны лучше играть в защите, стараться уменьшить число моментов соперника. У них очень хорошая команда, а мы должны держаться своего плана. Знаете, люди обычно говорят, что в плей-офф может случиться что угодно. И это еще одна подобная вещь, в таком никогда ранее не участвовал. Как уже говорил, в конце концов, очень важно, как ты реагируешь. Не думаю, что есть какая-то большая разница в поражении со счетом 6:9 или 0:1, ты все равно уступаешь один матч в серии. Сейчас есть время немного отдохнуть сегодня и подготовиться к завтрашней игре».
Тарасенко о лучшем способе замедлить Маккиннона, Нельсона, Нечаса сказал: «Думаю, нужно начать с того, что постараться не давать им легко атаковать. Есть игровой план, по которому будем действовать завтра, не думаю, что хочу говорить о нем сейчас. Но если мы будем стараться играть всей пятеркой, помогать друг другу, то все возможно».
Нападающий о знакомых сильных сторонах «Миннесоты» и способности больше давить и атаковать против «Колорадо» добавил: «Думаю, нужно так играть против любой команды лиги. Если здорово идешь в форчек и отправляешь шайбу за спину чужим защитникам, исполняешь это правильно, то против тебя тяжело играть. Так что считаю, это как раз то, о чем говорил: должны действовать по плану и работать всей пятеркой».
Двукратный чемпион об отсутствии у многих партнеров опыта игры на поздних и более сложных стадиях плей-офф сказал: «Понимаете, по моему опыту первый раунд тоже никогда не был легким. Знаете, сложно сказать, какой раунд тяжелее, потому что в первом все полны эмоций и каждый вроде как свеж. Думаю, главное — поделиться опытом, что порой все может пойти не так, поэтому самое важное — что ты покажешь на следующий день. Здесь нет времени расстраиваться из-за вчерашнего, нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Некоторые серии длятся дольше, в некоторых играешь каждый следующий день. Если не умеешь делать выводы и подходить к следующему матчу с правильным настроем, можешь опоздать».
Владимир о качестве льда в Денвере сказал: «Понимаете, обычно в плей-офф редко где найдешь идеальный лед. Я считаю, обе команды в одинаковом положении. Думаю, здесь немного больше снега, но все нормально».
Двукратный чемпион о своем опыте и традиции отпускать бороду в Кубке Стэнли с упоминанием бреющегося Капризова заметил: «Я иногда брею усы, когда они начинают мешать при еде, но обычно не трогаю бороду. Я думаю, только в последние пять или шесть лет у меня стала по-настоящему расти борода. Знаете, я считаю, может, это не круто, но хорошая традиция в нашем виде спорта. Это вроде как дань уважения всей проделанной тяжелой работе. Но все имеют разные мнения. Я знаю парней, которые бреются, а все равно выигрывают. Дело не в бороде, как полагаю. [Как будет выглядеть Капризов с бородой?] Я не обращаю внимания, мне нужно посмотреть. Я что-то видел вчера, надеюсь, он отрастит большую бороду в этом году».
Второй матч серии «Колорадо» и «Миннесоты» пройдет в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.
Артем Агапов