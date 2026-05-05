«Такого в плей-офф еще не было». Капризов и Тарасенко после фееричного старта серии «Миннесоты» и «Колорадо»

Форвард о результативном первом матче серии «Миннесоты» и «Колорадо» добавил: «Я думаю, что речь больше не о том, кто вчера смог забить, мы должны лучше играть в защите, стараться уменьшить число моментов соперника. У них очень хорошая команда, а мы должны держаться своего плана. Знаете, люди обычно говорят, что в плей-офф может случиться что угодно. И это еще одна подобная вещь, в таком никогда ранее не участвовал. Как уже говорил, в конце концов, очень важно, как ты реагируешь. Не думаю, что есть какая-то большая разница в поражении со счетом 6:9 или 0:1, ты все равно уступаешь один матч в серии. Сейчас есть время немного отдохнуть сегодня и подготовиться к завтрашней игре».