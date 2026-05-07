«Вегас» — «Анахайм»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли

«Вегас» и «Анахайм» сыграют во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на четверг, 7 мая. Матч пройдет в Парадайсе (США) на льду «Ти-Мобайл Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.
07 мая 04:30 Вегас — Анахайм 0:0.
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В первом матче серии победил «Вегас» на домашнем льду (3:1). В первом раунде «Голден Найтс» прошли «Юту» (счет в серии — 4:2), а «Даск» обыграли «Эдмонтон» (счет в серии — 4:2).
