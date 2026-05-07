«Юта» подписала контракт новичка с белорусским нападающим Бориковым

Соглашение вступит в силу с началом сезона-2026/2027.
Ранее Бориков объявил об уходе из минского «Динамо».
В текущем сезоне 20-летний Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.
Пресс-служба клуба НХЛ «Юта Маммот» сообщила о подписании техлетнего контракта новичка с белорусским нападающим Егором Бориковым.
Соглашение вступит в силу с началом сезона-2026/2027.
Ранее Бориков объявил об уходе из минского «Динамо».
В текущем сезоне 20-летний Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.