Фарм-клуб «Вашингтона» проиграл во втором раунде плей-офф АХЛ, Мирошниченко забил гол

«Херши Беарс» потерпел поражение от «Уилкс-Берри» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ — 1:4. Фарм-клуб «Вашингтона» проиграл серию со счетом 1−3 и вылетел из плей-офф.
Единственный гол «Херши Беарс» в этой встрече забил российский нападающий Иван Мирошниченко, когда команда играла в большинстве в конце первого периода. В этом плей-офф у него 4 (3+1) очка в 7 играх.
У фарм-клуба «Питтсбурга» отличились Вилле Койвунен, Йоона Коппанен, Харрисон Брунике и Габриэл Классен. Российский форвард Михаил Ильин отметился результативной передачей. У него 3 (1+2) очка в 4 играх плей-офф АХЛ.
В третьем раунде плей-офф «Уилкс-Берри» сыграет против «Спрингфилд Тандербердс». Фарм-клуб «Сент-Луиса» с российским голкипером Георгием Романовым в воротах сегодня в четвертом матче серии переиграл «Провиденс» (1:О ОТ).
АХЛ.
Плей-офф.
Второй раунд.
Четвертые матчи.
«Херши Беарс» — «Уилкс-Берри» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).
Счет в серии: 1−3.
«Спрингфилд Тандербердс» — «Провиденс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Счет в серии: 3−1.