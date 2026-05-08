«Каролина» переиграла «Филадельфию», Свечников забил гол и сделал голевую передачу

«Каролина» переиграла «Филадельфию» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у 26-летнего россиянина 3 (1+2) очка в 7 играх Кубка Стэнли-2026.
Также у гостей голами отметились Николай Элерс, Джордан Стаал и Джален Чатфилд. Единственную шайбу «Флайерз» забросил Тревор Загрес.
Счет в серии — 3−0. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 01:00 по московскому времени.
08 мая 03:00 Филадельфия — Каролина 0:0.