Свечников признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча второго раунда плей-офф «Филадельфия» — «Каролина» (1:4).
Первой звездой признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. У 26-летнего россиянина 3 (1+2) очка в 7 играх Кубка Стэнли-2026.
Второй звездой стал форвард «Каролины» Джордан Мартинук, который оформил ассистентский дубль. Третья звезда — нападающий «Флайерз» Портер Мартоне, сделавший одну голевую передачу.
Счет в серии — 3−0. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 01:00 по московскому времени.