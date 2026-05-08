«Вашингтон» подписал контракты с нападающими Нидербахом и Сикорой

«Вашингтон» объявил о подписании контрактов с нападающими Теодором Нидербахом и Петром Сикорой.

С 24-летним шведом Нидербахом было заключено однолетнее двустороннее соглашение на сумму 1,025 миллиона долларов на уровне НХЛ и 85 тысяч долларов США — в АХЛ.

В сезоне-2025/26 нападающий установил личный рекорд, забив 13 голов в 52 матчах регулярного чемпионата за «Фрелунду» в Шведской хоккейной лиге. В 6 матчах плей-офф он набрал 2 (1+1) очка. Кроме того, Нидербах сделал две передачи в 12 матчах Лиги чемпионов и помог «Фрелунде» выиграть турнир.

В сезоне-2024/25 Нидербах установил личные рекорды шведской лиги по очкам (33) и передачам (19) в 51 матче за «МуДо».

Нападающий был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 51-м номером.

С 20-летним чехом Сикорой был подписан трехлетний контракт новичка со средней годовой зарплатой 995 тысяч долларов США. «Вашингтон» выбрал его в шестом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 178-м номером.

Нападающий в сезоне-2025/26 набрал 9 (3+6) очков в 24 матчах за «Тшинец» в чешской Экстралиге. Он стал лидером своей команды по передачам и очкам среди игроков не старше 25 лет и занял второе место по голам. В 10 матчах плей-офф Сикора добавил 2 (1+1) очка.

