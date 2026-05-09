«Анахайм» — «Вегас»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ, смотреть онлайн

«Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в матче 2-го раунда Кубка Стэнли в ночь на субботу, 9 мая. Игра пройдет на арене «Хонда Центр» в Анахайме, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Команды играют до четырех побед, после двух матчей счет 1−1. Победитель серии выйдет в финал Западной конференции, где встретится с «Колорадо» или «Миннесотой»,
