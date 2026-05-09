«Вегас» обыграл «Анахайм» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

Третья игра серии завершилась победой «Вегаса» со счетом 6:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. «Вегас» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Анахайм» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Митч Марнер (20, 30, 38-я минуты), также отличились Ши Теодор (2), Брейден Макнэбб (13) и Бретт Хауден (58). У «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке (47) и Крис Крайдер (56).

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голевой передачей. На счету игрока 4 гола и 2 голевые передачи в текущем плей-офф. Форвард «Вегаса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями. Очков в матче также не набрал защитник «Анахайма» Павел Минтюков.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вегаса». Четвертая игра пройдет на льду «Анахайма» в ночь на 11 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона, «Анахайм», выступающий в том же дивизионе, занял третье место. В первом раунде «Вегас» со счетом 4−2 обыграл «Юту», «Анахайм» с таким же счетом в серии победил «Эдмонтон».

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Анахайм
2:6
0:3, 0:2, 2:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
9.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16826 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-20:00)
Картер Харт
Вилле Хуссо
(20:00-55:53)
Вилле Хуссо
(c 58:04)
1-й период
01:06
Ши Теодор
(Марк Стоун, Джек Айкел)
03:33
Бретт Хауден
10:43
Джек Айкел
12:13
Брэйден Макнэбб
(Митчелл Марнер)
18:29
Джексон Лакомб
19:55
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Колтон Сиссонс)
2-й период
29:19
Митчелл Марнер
(Ши Теодор, Бретт Хауден)
37:56
Митчелл Марнер
(Иван Барбашев, Вильям Карлссон)
38:19
Джеффри Вьел
39:54
Вилле Хуссо
3-й период
46:30
Бекетт Сенекке
(Алекс Киллорн, Микаэль Гранлунд)
55:09
Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
58:04
Бретт Хауден
Статистика
Анахайм
Вегас
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит