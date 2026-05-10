«Каролина» победила «Филадельфию» и выиграла серию Кубка Стэнли со счетом 4−0

«Каролина» победила «Филадельфию» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Игра проходила в Филадельфии.
В основное время у хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Тайсон Форстер и Алекс Бамп, у гостей — форварды Джексон Блэйк и Логан Стэнковен.
Мичков в запасе, «Филадельфия» — не в плей-офф. А «Каролина» уже в финале Востока с исторической победной серией.
Победный гол на шестой минуте овертайма забил Блэйк.
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пропускал встречу.
«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−0. Она вышла в финал плей-офф Восточной конференции, в котором сыграет с победителем пары «Баффало» — «Монреаль» (1−1).
В Кубке Стэнли-2026 «Харрикейнз» одержали восьмую победу подряд.
10 мая 01:00 Филадельфия — Каролина 2:3 ОТ.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.