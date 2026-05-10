Капризов открыл счет и отдал передачу на второй гол в матче «Миннесота» — «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
29-летний россиянин отличился на 16-й минуте. Он открыл счет. Также на счету Капризова результативная передача на защитника Куинна Хьюза, который сделал счет 2:0.
В Кубке Стэни-2026 у Капризова 13 (4+9) очков в 9 матчах.
10 мая 04:00 Миннесота — Колорадо 5:1.
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.