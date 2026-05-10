«Миннесота» победила «Колорадо» и сократила отставание в серии, Капризов набрал три очка

«Миннесота» дома обыграла «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Его соотечественник Владимир Тарасенко сделал один голевой пас.
Еще по одной шайбе у хозяев забросили Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер и Мэттью Болди. Единственный гол гостей в активе Нэйтана Маккиннона.
«Миннесота» одержала первую победу и сократила отставание в серии (1−2). Следующий матч снова пройдет на домашнем льду «Уайлд» 12 мая.
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ.