Капризова признали первой звездой матча «Миннесоты» с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой третьего матча серии против «Колорадо» (5:1) во втором раунде Кубка Стэнли.
29-летний россиянин забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на счету Капризова теперь 14 (4+10) очков в 9 матчах этого розыгрыша плей-офф.
Второй звездой матча признали защитника «Уайлд» Куинна Хьюза, который отметился шайбой и голевой передачей.
Третьей звездой выбрали голкипера «Миннесоты» Йеспера Валльстедта. Он сделал 34 сейва.
«Миннесота» одержала первую победу и сократила отставание в серии (1−2). Следующий матч снова пройдет на домашнем льду «Уайлд» 12 мая.
