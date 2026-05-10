«Каролина» первой за 41 год выиграла 8 матчей со старта плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. «Каролина» стала первой командой в XXI веке, которая смогла выиграть восемь стартовых матчей розыгрыша плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
До нее подобное удавалось «Детройту» (1952), «Монреалю» (1960) и «Сент-Луису» (1969). В 1985 году «Эдмонтон» стартовал в Кубке Стэнли с девяти побед подряд.
Ранее ТАСС сообщал, что «Каролина» стала первым финалистом Восточной конференции благодаря победе над «Филадельфией» со счетом 4−0 в серии. В первом раунде «Каролина» выиграла с таким же счетом у «Оттавы».