Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Локомотив
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
12.05
Миннесота
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче плей-офф с «Анахаймом»

«Анахайм» обыграл «Вегас» в четвертом матче ¼ финала плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде проиграл «Анахайм Дакс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Беккетт Сеннеке (9-я минута), Микаэль Гранлунд (16), Алекс Киллорн (38) и Йен Мур (44). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (11), Бретт Хауден (25) и Томаш Гертл (59).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не отличился результативными действиями, как и его соотечественник из «Анахайма» защитник Павел Минтюков.

«Анахайм» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч серии пройдет в Парадайсе 12 мая.

В другом матче дня «Монреаль Канадиенс» на своем льду обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) и вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Иван Демидов.

Анахайм
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
11.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16800 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Вратари
Лукаш Достал
Картер Харт
(00:00-57:18)
Картер Харт
(58:34-58:37)
Картер Харт
(58:56-59:07)
1-й период
07:21
Дилан Коглан
08:43
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Алекс Киллорн)
09:15
Росс Джонстон
10:22
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
15:25
Микаэль Гранлунд
(Джеффри Вьел)
16:25
Брэйден Макнэбб
2-й период
24:04
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Митчелл Марнер)
36:43
Коул Смит
37:58
Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Бекетт Сенекке)
3-й период
40:00
Бекетт Сенекке
43:43
Иан Мур
(Олен Зеллвегер, Каттер Готье)
49:22
Расмус Андерссон
54:36
Джон Карлсон
58:56
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
Статистика
Анахайм
Вегас
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит