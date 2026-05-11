Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче плей-офф с «Анахаймом»

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Беккетт Сеннеке (9-я минута), Микаэль Гранлунд (16), Алекс Киллорн (38) и Йен Мур (44). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (11), Бретт Хауден (25) и Томаш Гертл (59).