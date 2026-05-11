Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче плей-офф с «Анахаймом»

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде проиграл «Анахайм Дакс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Беккетт Сеннеке (9-я минута), Микаэль Гранлунд (16), Алекс Киллорн (38) и Йен Мур (44). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (11), Бретт Хауден (25) и Томаш Гертл (59).
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не отличился результативными действиями, как и его соотечественник из «Анахайма» защитник Павел Минтюков.
«Анахайм» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч серии пройдет в Парадайсе 12 мая.
В другом матче дня «Монреаль Канадиенс» на своем льду обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) и вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Иван Демидов.
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Лукаш Достал
Картер Харт
(00:00-57:18)
Картер Харт
(58:34-58:37)
Картер Харт
(58:56-59:07)
07:21
Дилан Коглан
08:43
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Алекс Киллорн)
09:15
Росс Джонстон
10:22
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
15:25
Микаэль Гранлунд
(Джеффри Вьел)
16:25
Брэйден Макнэбб
24:04
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Митчелл Марнер)
36:43
Коул Смит
37:58
Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Бекетт Сенекке)
40:00
Бекетт Сенекке
43:43
Иан Мур
(Олен Зеллвегер, Каттер Готье)
49:22
Расмус Андерссон
54:36
Джон Карлсон
58:56
Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит