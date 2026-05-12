Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

«Колорадо» нанес поражение «Миннесоте» и увеличил преимущество в серии Кубка Стэнли, Юров забил гол

«Колорадо» победил «Миннесоту» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:2. Игра проходила в Сент-Поле.

Счет на 10-й минуте открыл российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров, который забросил свою первую в карьере шайбу в матче Кубка Стэнли. Ему в том числе ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко.

«Колорадо» — в шаге от финала Запада. Капризов не помог «Миннесоте» в четвертом матче серии.

В Кубке Стэнли-2026 у 22-летнего Юрова 3 (1+2) очка в 8 матчах, у 34-летнего Тарасенко — 5 (2+3) очков в 10 матчах.

Еще один гол за «Миннесоту» забил Нико Штурм.

У гостей шайбы забросили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Нэйтан Маккиннон и Мартин Нечас.

В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 3−1. Следующий матч соперники проведут в Денвере 14 мая.

12 мая 04:00 Миннесота — Колорадо 2:5.

