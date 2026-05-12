«Колорадо» нанес поражение «Миннесоте» и увеличил преимущество в серии Кубка Стэнли, Юров забил гол

«Колорадо» победил «Миннесоту» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:2. Игра проходила в Сент-Поле.
Счет на 10-й минуте открыл российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров, который забросил свою первую в карьере шайбу в матче Кубка Стэнли. Ему в том числе ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко.
«Колорадо» — в шаге от финала Запада. Капризов не помог «Миннесоте» в четвертом матче серии.
В Кубке Стэнли-2026 у 22-летнего Юрова 3 (1+2) очка в 8 матчах, у 34-летнего Тарасенко — 5 (2+3) очков в 10 матчах.
Еще один гол за «Миннесоту» забил Нико Штурм.
У гостей шайбы забросили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Нэйтан Маккиннон и Мартин Нечас.
В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 3−1. Следующий матч соперники проведут в Денвере 14 мая.
