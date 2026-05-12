Юров стал вторым новичком в истории «Миннесоты» с голом в матча Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров забил гол в ворота «Колорадо» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли (2:5). Он стал для него первым в карьере в плей-офф.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 22-летний россиянин стал вторым новичком в истории «Уайлд», забившим победный гол в плей-офф. Он присоединился к Эрику Хауле, который отличился в третьем матче второго раунда в 2014 году.
Кроме того, Юров стал 50-м игроком НХЛ, забившим свой первый гол в карьере в плей-офф в 2026 году. Это самый высокий показатель с 2020 года, когда таких игроков было 65.
В Кубке Стэнли-2026 у Юрова 3 (1+2) очка в 8 матчах.
