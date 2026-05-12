Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.31
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Юров стал вторым новичком в истории «Миннесоты» с голом в матча Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров забил гол в ворота «Колорадо» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли (2:5). Он стал для него первым в карьере в плей-офф.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 22-летний россиянин стал вторым новичком в истории «Уайлд», забившим победный гол в плей-офф. Он присоединился к Эрику Хауле, который отличился в третьем матче второго раунда в 2014 году.

Кроме того, Юров стал 50-м игроком НХЛ, забившим свой первый гол в карьере в плей-офф в 2026 году. Это самый высокий показатель с 2020 года, когда таких игроков было 65.

В Кубке Стэнли-2026 у Юрова 3 (1+2) очка в 8 матчах.

