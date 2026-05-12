Фетисов назвал интересной и важной тему кандидатской диссертации Овечкина

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тема диссертации капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о сравнении двух хоккейных культур является хорошей возможностью поддержки отечественной хоккейной школы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер) Вячеслав Фетисов.
Ранее ТАСС со ссылкой на портал Russian Machine Never Breaks сообщил о том, что Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. По информации источника, Овечкин успешно защитил 145-страничную диссертацию, основная идея которой заключается в отличиях североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых спортсменов, а также в том, что игрокам было бы полезно сочетать оба подхода по мере взросления.
«Надо у Александра спросить, какую цель он преследовал при этом, но в любом случае такая аналитика двух школ является интересной. Все будет зависеть от него, куда он хочет двигаться. Но это хороший пример, когда при всей своей хоккейной занятости он уделяет внимание и научной деятельности», — сказал Фетисов.
По мнению автора, в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в то время как североамериканцы больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке. В Москве уже идет строительство Международной хоккейной академии имени Овечкина.
«Руководить академией — это прежде всего работа с детьми. Я так думаю, что сила нашего хоккея всегда была в разнообразии школ в разных частях нашей страны, где появлялись талантливые тренеры. Они видели хоккей по-своему, поэтому рождались те крутые хоккеисты в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске, Челябинске, и боюсь тут кого-то не назвать», — отметил Фетисов.
«Мне кажется, вот это разнообразие и понимание хоккея нашими людьми и помогало советской школе хоккея, которая доминировала, с которой снимали все мерки. Я помню, что за нами с видеокамерами ездили специалисты, которые снимали наши тренировки, игры. Надеюсь, что Сашин пример — это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет. Чтобы она была самобытной, непохожей, с которой бы снимали мерки», — пояснил он.