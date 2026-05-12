Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.32
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.42
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
13.05
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.01
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Фетисов назвал интересной и важной тему кандидатской диссертации Овечкина

Овечкин получил степень кандидата педагогических наук.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тема диссертации капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о сравнении двух хоккейных культур является хорошей возможностью поддержки отечественной хоккейной школы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер) Вячеслав Фетисов.

Ранее ТАСС со ссылкой на портал Russian Machine Never Breaks сообщил о том, что Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. По информации источника, Овечкин успешно защитил 145-страничную диссертацию, основная идея которой заключается в отличиях североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых спортсменов, а также в том, что игрокам было бы полезно сочетать оба подхода по мере взросления.

«Надо у Александра спросить, какую цель он преследовал при этом, но в любом случае такая аналитика двух школ является интересной. Все будет зависеть от него, куда он хочет двигаться. Но это хороший пример, когда при всей своей хоккейной занятости он уделяет внимание и научной деятельности», — сказал Фетисов.

По мнению автора, в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в то время как североамериканцы больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке. В Москве уже идет строительство Международной хоккейной академии имени Овечкина.

«Руководить академией — это прежде всего работа с детьми. Я так думаю, что сила нашего хоккея всегда была в разнообразии школ в разных частях нашей страны, где появлялись талантливые тренеры. Они видели хоккей по-своему, поэтому рождались те крутые хоккеисты в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске, Челябинске, и боюсь тут кого-то не назвать», — отметил Фетисов.

«Мне кажется, вот это разнообразие и понимание хоккея нашими людьми и помогало советской школе хоккея, которая доминировала, с которой снимали все мерки. Я помню, что за нами с видеокамерами ездили специалисты, которые снимали наши тренировки, игры. Надеюсь, что Сашин пример — это возможность создания российской школы хоккея, которой у нас нет. Чтобы она была самобытной, непохожей, с которой бы снимали мерки», — пояснил он.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше