«Миннесота» сыграет без Эрикссона Эка и Бродина в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо»

«Миннесота» снова останется без нападающего Юэля Эрикссона Эка и защитника Юнаса Бродина в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 с «Колорадо», сообщает пресс-служба НХЛ.
Игра пройдет в Денвере 14 мая.
Оба хоккеиста по-прежнему восстанавливаются после травм нижней части тела и не полетят с командой. 29-летний швед Эрикссон Эк пропустит пятую игру подряд, а его 32-летний соотечественник Бродин — шестую кряду.
«Миннесота» уступает в серии до четырех побед со счетом 1−3.
В Кубке Стэнли-2026 Эрикссон Эк в 6 матчах набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+7». У Бродина 1 (0+1) очко в 5 встречах при показателе полезности «+2».
