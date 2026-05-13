Нападающий «Филадельфии» Типпетт пропустил второй раунд Кубка Стэнли-2026 из-за внутреннего кровотечения

Нападающий «Филадельфии» Оуэн Типпетт не играл во втором раунде Кубка Стэнли-2026 с «Каролиной» из-за внутреннего кровотечения.

27-летний канадец получил повреждение во время победной для «Флайерз» серии первого раунда против «Питтсбурга» (4−2).

«Очевидно, я чувствовал себя не на все сто процентов. Думаю, через день или два после того, что могло бы быть шестым матчем. Я точно не знаю, в какой момент или в каком игровом эпизоде это случилось… Это было довольно страшно, когда все начало раскручиваться. Я чувствовал себя не очень хорошо под конец той серии. Прошел тесты и обследования, работал с нашими тренерами. Сейчас чувствую себя лучше», — цитирует хоккеиста сайт НХЛ.

«Филадельфия» была разгромлена «Каролиной» во втором раунде (0−4).

В первом раунде Типпетт набрал 2 (1+1) очка в 6 матчах. В регулярном чемпионате в сезоне-2025/26 он был лучшим снайпером «Филадельфии» с 28 голами в 81 матче. Также у него было 23 передачи.

Типпетт сказал, что журналисты видели, как он катается на тренировках, но это было действительно «вопросом дня». Он так и не получил разрешения от тренеров и врачей.

Типпетт также получил грыжу в конце регулярного чемпионате, но смог играть с ней. Он подчеркнул, что эта травма не связана с проблемой внутреннего кровотечения. Чтобы справляться с грыжей, он пропускал большинство утренних раскаток и тренировок перед плей-офф.

