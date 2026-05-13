Защитника «Бостона» Макэвоя дисквалифицировали на первые шесть матчей сезона-2026/27

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой дисквалифицирован на первые шесть матчей сезона-2026/27 за удар клюшкой нападающего «Баффало» Зака Бенсона, сообщает AP.
Департамент безопасности игроков НХЛ объявил о решении 12 мая после очного слушания в штаб-квартире лиги в Нью-Йорке. Это дало старшему вице-президенту по безопасности игроков Джорджу Пэрросу и его коллегам возможность отстранить 28-летнего американца на шесть или более матчей.
Макэвой был удален со льда за ответный удар по правой руке Бенсона. За несколько секунд до этого Бенсон подставил Макэвою подножку, из-за чего тот врезался в борт. Лига назвала этот подсекающий прием «опасной подножкой», которая была наказана штрафом.
Инцидент произошел, когда до конца победного для «Баффало» матча первого раунда плей-офф 2 мая оставалось менее двух минут, а «Бостон» был на грани вылета из розыгрыша. В итоге «Брюинз» проиграли матч со счетом 1:4, а серию — со счетом 2−4.
Это третье отстранение в карьере Макэвоя.
В Кубке Стэнли-2026 защитник в 6 матчах набрал 2 (0+2) очка.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.