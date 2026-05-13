«Уилкс-Барре» победил «Спрингфилд» в матче плей-офф АХЛ, Мурашов отразил все 24 броска, Алексеев отдал пас

«Уилкс-Барре» победил «Спрингфилд» в первом матче серии ¼ финала плей-офф АХЛ — 2:0. Игра проходила в Уилкс-Барре.
Счет на 10-й минуте второго периода открыл нападающий хозяев Билл Зоннон, которому ассистировал 26-летний российский защитник Александр Алексеев.
На 8-й минуте третьего периода форвард «Уилкс-Барре» Таннер Хоу забросил вторую шайбу в матче.
22-летний российский вратарь «Уилкс-Барре» (фарм-клуба «Питтсбурга») Сергей Мурашов отразил все 24 броска в створ ворот. Он был признан первой звездой встречи.
Второй матч серии пройдет в Уилкс-Барре 15 мая.
