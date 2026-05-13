Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.88
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.01
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
15.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Демидов вышел на шестое место в «Монреале» по передачам в плей-офф среди новичков

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 с «Баффало».

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 с «Баффало».

20-летний хоккеист увеличил свою карьерную статистику в плей-офф НХЛ до шести очков (все — передачи).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь пять новичков в истории «Канадиенс» имеют больше голевых передач в плей-офф: Пьер Монду (7), Коул Кофилд (8), Жан Беливо (8), Пи Кей Суббан (9) и Крис Челиос (17). Демидов вышел на шестое место в истории команды по этому показателю.

13 мая 02:00 Монреаль — Баффало 0:0.

