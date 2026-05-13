Демидов вышел на шестое место в «Монреале» по передачам в плей-офф среди новичков

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 с «Баффало».
20-летний хоккеист увеличил свою карьерную статистику в плей-офф НХЛ до шести очков (все — передачи).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лишь пять новичков в истории «Канадиенс» имеют больше голевых передач в плей-офф: Пьер Монду (7), Коул Кофилд (8), Жан Беливо (8), Пи Кей Суббан (9) и Крис Челиос (17). Демидов вышел на шестое место в истории команды по этому показателю.
13 мая 02:00 Монреаль — Баффало 0:0.
