Нападающий «Баффало» Томпсон забил курьезный гол в ворота «Монреаля» в матче Кубка Стэнли

«Баффало» победил «Монреаль» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 (3:2). Игра состоялась в Монреале.
На 28-й минуте нападающий гостей Тэйдж Томпсон забил курьезный гол. 28-летний американец отправил шайбу в зону «Канадиенс», но она отскочила от стекла и залетела рикошетом прямо в ворота, которые защищал чешский голкипер Якуб Добеш. В этот момент «Баффало» играл в большинстве.
Гол Томпсона позволил «Баффало» сравнять счет (2:2).
В серии до четырех побед ничья — 2−2. У Томпсона в 10 матчах Кубка Стэнли-2026 11 (4+7) очков.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.