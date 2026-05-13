«Монреаль» — «Баффало»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Монреаль» на своем льду проиграл «Баффало» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У гостей забили Маттиас Самуэльссон, Тэйдж Томпсон и Зак Бенсон. У хозяев заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд.
«Баффало» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. 15 мая состоится пятый матч — он пройдет в Баффало.
В первом раунде Кубка Стэнли-2026 «Баффало» победил «Бостон» (4−2), а «Монреаль» прошел «Тампу» (4−3).
«Баффало» попал в плей-офф после победы в Атлантическом дивизионе. «Монреаль» занял третье место в этом дивизионе.
