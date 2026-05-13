Овечкин с семьей прилетел в Москву

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву, сообщается в Telegram-канале медиакоманды хоккеиста.
В Москву Овечкин прибыл вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей и супругой Анастасией.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон», занявший девятое место в Восточной конференции, не смог пробиться в плей-офф.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард «Кэпиталз» заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.