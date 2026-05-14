«Колорадо» в овертайме обыграл «Миннесоту» и вышел в третий раунд плей-офф НХЛ

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевой передачей.
«Колорадо» выиграл серию со счетом 4−1 и вышел в третий раунд Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Вегас» — «Анахайм» (3−2).
14 мая 03:00 Колорадо — Миннесота 4:3 ОТ.
