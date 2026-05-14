«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4−1.
В основное время у «Уайлд» Ник Фолиньо оформил дубль и одну шайбу забросил Маркус Юханссон, а у гостей отличился — Паркер Келли, Джек Друри и Нэйтан Маккиннон. Победный гол в овертайме на счету Бретта Кулака.
В третьем раунде Кубка Стэнли «Колорадо» встретится с победителем пары «Вегас» — «Анахайм» (3−2).
