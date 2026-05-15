Генеральный менеджер «Филадельфии» поддержал Мичкова

«Матвей Мичков — очень талантливый игрок. Мы видим его в составе “Флайерз” на долгие годы, это не изменилось. То, что его не включили в состав на последний матч, не меняет ничего. Тренеры хотели выставить лучший состав, чтобы дать команде шанс на победу. И, знаете, не секрет, что было тяжело. “Каролина” — команда, которая хорошо катается и оказывает сильное давление. Места для создания моментов было мало. И, знаете, они решили, что им нужно немного больше скорости. Это всего лишь одна игра, а в плей-офф нужно выставлять лучшую команду, которая, по вашему мнению, может помочь вам победить, но это ничего не меняет в будущем.