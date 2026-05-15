Генеральный менеджер «Филадельфии» поддержал Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отметил, что планы руководства клуба по российскому нападающему Матвею Мичкову не изменились.
«Матвей Мичков — очень талантливый игрок. Мы видим его в составе “Флайерз” на долгие годы, это не изменилось. То, что его не включили в состав на последний матч, не меняет ничего. Тренеры хотели выставить лучший состав, чтобы дать команде шанс на победу. И, знаете, не секрет, что было тяжело. “Каролина” — команда, которая хорошо катается и оказывает сильное давление. Места для создания моментов было мало. И, знаете, они решили, что им нужно немного больше скорости. Это всего лишь одна игра, а в плей-офф нужно выставлять лучшую команду, которая, по вашему мнению, может помочь вам победить, но это ничего не меняет в будущем.
Он совершал ошибки на своем пути. Я тоже совершал ошибки в своей карьере, хотя был старше него. Иногда мы забываем, что ему только что исполнился 21 год, а он уже многого добился. Это действительно впечатляет, и то, какое влияние он оказал в таком молодом возрасте. Мы нечасто видим такое в НХЛ, поэтому это не меняет его будущего и того, что он станет частью того, что мы строим", — приводит Yahoo! Sports слова Бриера.
В этом сезоне 21-летний россиянин набрал 51 (20+31) очко в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 он отметился одной голевой передачей в 8 играх.