Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.08
П2
4.81
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.94
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2

Генеральный менеджер «Филадельфии» поддержал Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отметил, что планы руководства клуба по российскому нападающему Матвею Мичкову не изменились.

Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отметил, что планы руководства клуба по российскому нападающему Матвею Мичкову не изменились.

«Матвей Мичков — очень талантливый игрок. Мы видим его в составе “Флайерз” на долгие годы, это не изменилось. То, что его не включили в состав на последний матч, не меняет ничего. Тренеры хотели выставить лучший состав, чтобы дать команде шанс на победу. И, знаете, не секрет, что было тяжело. “Каролина” — команда, которая хорошо катается и оказывает сильное давление. Места для создания моментов было мало. И, знаете, они решили, что им нужно немного больше скорости. Это всего лишь одна игра, а в плей-офф нужно выставлять лучшую команду, которая, по вашему мнению, может помочь вам победить, но это ничего не меняет в будущем.

Он совершал ошибки на своем пути. Я тоже совершал ошибки в своей карьере, хотя был старше него. Иногда мы забываем, что ему только что исполнился 21 год, а он уже многого добился. Это действительно впечатляет, и то, какое влияние он оказал в таком молодом возрасте. Мы нечасто видим такое в НХЛ, поэтому это не меняет его будущего и того, что он станет частью того, что мы строим", — приводит Yahoo! Sports слова Бриера.

В этом сезоне 21-летний россиянин набрал 51 (20+31) очко в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли-2026 он отметился одной голевой передачей в 8 играх.