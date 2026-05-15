Демидов признан третьей звездой матча «Баффало» — «Монреаль»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф «Баффало» — «Монреаль» (3:6). Все трое выбраны из состава победителей.
Третьей звездой признан российский нападающий Иван Демидов, который забил гол и сделал голевую передачу. Теперь у 20-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 12 матчах Кубка Стэнли-2026.
Второй звездой стал форвард Юрай Слафковски, который сделал две голевые передачи. Первая звезда — Ник Сузуки, набравший 3 (1+2) очка.
Счет в серии стал 3−2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдет в воскресенье, 17 мая, на арене «Белл Центр».