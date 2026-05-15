«Монреаль» забил шесть голов в выездном матче Кубка Стэнли во второй раз за последние 20 лет

«Монреаль» победил «Баффало» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026 (6:3). Игра проходила в Баффало.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Канадиенс» забросили шесть шайб в выездном матче плей-офф всего во второй раз за последние 20 лет. Первый случился в четвертой игре второго раунда 2015 года против «Тампы» (6:2).
«Монреаль» ведет в серии со счетом 3−2. 17 мая в Монреале соперники проведут шестой матч.
В первом раунде Кубка Стэнли-2026 «Канадиенс» победили «Тампу» (4−3 в серии), а «Сейбрз» прошли «Бостон» (4−2).
