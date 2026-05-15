«Баффало» — «Монреаль»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Монреаль» на выезде переиграл «Баффало» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Канадиенс».
У гостей забили Иван Демидов, Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс и Ник Сузуки. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джейсон Зукер, Джош Доан и Конста Хелениус.
Шестой матч пройдет в воскресенье, 17 мая, на арене «Белл Центр». Игра начнется в 03:00 по московскому времени.
