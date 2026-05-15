В Америке называли неприкасаемым русского таланта, но быстро разочаровались? Обмен Мичкова реальней, чем кажется

Кажется, сезон-2025/2026 Матвей Мичков постарается забыть и захочет поскорее начать готовиться к новому! На протяжении всего хоккейного года Матвей подвергался критике, а итог чемпионата для российского форварда североамериканские эксперты и журналисты в один голос характеризуют одним словом — разочарование.
Несмотря на не самое большое игровое время и перевод из топ-6 нападения в нижние звенья, Мичков за 81 матч регулярки набрал 51 (20+31) результативный балл, что меньше прошлогодних 63-х. К концовке сезона россиянин набрал ход и помог «Филадельфии» выйти в плей-офф. Но первый для Мичкова розыгрыш Кубка Стэнли вышел совсем неудачным — Матвей отметился единственным результативным баллом в шестом матче серии первого раунда против «Питтсбурга». Хоть это действие и помогло «Флайерз» выйти полуфинал конференции, общего впечатления от игры нападающего, который несколько раз по ходу противостояния с «Пингвинз» оказывался в запасе, это не улучшило.
На фоне такой неудачи начали появляться разные слухи относительно будущего российского форварда, вокруг которого в «Филадельфии» еще год назад собирались строить команду. Главный из этих слухов — возможный обмен.
«Хотя “Флайерз”, конечно, не торопятся с обменом Мичкова, похоже, что он не так уж неприкосновенен, как мы когда-то думали. Ранее на этой неделе в беседе с источниками в команде стало известно, что “Флайерз” будут “выслушивать все предложения”, если это будет означать усиление для клуба — что делает каждая хорошая команда НХЛ. Но если учесть, что это было сказано в разговоре о Мичкове, то это как минимум примечательно, учитывая, что слово “неприкасаемый” в прошлом году было для него синонимом», — написал автор «Daily Faceoff» Энтони Ди Марко.
Но выслушать предложения — не значит обязательно обменять, разве только «Торонто» не предложит «летчикам» Остона Мэттьюса. Хоть это и звучит как что-то фантастическое, подобный трансфер журналисты обсуждают в контексте «как это могло бы быть».
«Мы не можем полностью исключать вероятность того, что Мичков будет обменян этим летом, однако для этого потребуется абсолютно неотразимое предложение. Речь идет о получении взамен состоявшегося центрфорварда первого звена. Любой менее значимый вариант даже не будет рассматриваться. Если смотреть реалистично, гораздо более вероятно, что в следующем сезоне Мичков вернется в клуб в гораздо лучшей форме — с огромной мотивацией заставить замолчать своих критиков и вернуть доверие Токкета», — считает автор сайта «NHL Trade Rumor» Дэйв Джэнкинс.
Тем не менее другие североамериканские журналисты утверждают, что в команде от Матвея не отказываются:
«Важно отметить: в “Филадельфии” по-прежнему делают ставку на Мичкова — это подтвердил источник в клубе. Там верят, что он способен в НХЛ стать игроком высокого уровня. Насколько это реализуется — вопрос менее однозначный, чем год назад, однако говорить о серьезной проблеме пока преждевременно. Тем не менее отношения подошли к важному этапу: Матвей входит в третий и заключительный год своего контракта новичка», — пишет журналист «The Athletic» Кевин Курц.
Генеральный менеджер «Флайерз» Даниэль Бриер после окончания сезона высказался об игре Мичкова достаточно нейтрально:
Это не секрет. Он совершал ошибки по ходу сезона. Я сам делал ошибки в карьере, и я был старше него. Мы иногда забываем, что ему только что исполнился 21 год, а он уже многого добился.
Инсайдер Эллиотт Фридман в своем подкасте «32 Thoughts» отметил, что обменять Мичкова сейчас было бы ошибкой, вместо этого обеим сторонам нужно провести совместную работу:
«Я по-прежнему считаю, что Мичков — отличный выбор драфта. Нельзя так вот легко и просто от него отказаться. Я на месте Бриера искал бы способы исправить ситуацию. И организация должна стать лучше, и самому Матвею нужно прибавить. Чтобы я согласился на такой обмен [на месте руководства “Флайерз”], мне было бы необходимо увидеть действительно убедительное предложение», — сказал Фридман.
Сам Мичков на итоговой пресс-конференции заявил, что должен усерднее работать и стать лучше, а по ее окончании пошел доказывать слова делом и приступил к тренировкам спустя несколько дней после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Не будет преувеличением сказать, что следующий сезон может стать для молодого россиянина определяющим в плане дальнейшего развития его карьеры за океаном.
Надежда Тонконог