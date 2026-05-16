НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта из-за нарушений

В четверг «Вегас» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» (5:1) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Западной конференции. После встречи журналист Джесси Грэнджер на своей странице в соцсети Х сообщил, что главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой. Корреспондент заявил, что клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.