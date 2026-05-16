НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта из-за нарушений

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб «Вегас Голден Найтс» права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ, сообщается на сайте пресс-службы лиги.
В четверг «Вегас» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» (5:1) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Западной конференции. После встречи журналист Джесси Грэнджер на своей странице в соцсети Х сообщил, что главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой. Корреспондент заявил, что клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.
Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов. Как отмечается в заявлении НХЛ, клуб ранее уже получал предупреждения о необходимости соблюдать медиаправила. У «Вегаса» есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ. В случае, если клуб воспользуется этим правом, слушание пройдет очно в Нью-Йорке на следующей неделе.
В полуфинале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет против «Колорадо Эвеланш». Серия начнется 20 мая в Денвере.
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Лукаш Достал
(00:00-54:49)
Картер Харт
Лукаш Достал
(55:49-56:12)
Лукаш Достал
(58:32-58:51)
01:02
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
07:31
Коул Смит
08:30
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
11:00
Микаэль Гранлунд
17:14
Алекс Киллорн
17:19
Ши Теодор
(Томаш Гертл)
25:52
Вильям Карлссон
31:59
Ник Дауд
32:46
Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
35:27
Джейкоб Труба
35:27
Ник Дауд
42:52
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев)
47:14
Ноа Хэнифин
53:32
Павел Дорофеев
57:47
Картер Харт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит