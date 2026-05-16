Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Словакия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.10
П2
5.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
60.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.09
П2
10.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
34.00
X
16.00
П2
1.11
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
1
:
Швейцария
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
4
:
Дания
1
П1
X
П2

НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта из-за нарушений

НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта за нарушения Тортореллы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб «Вегас Голден Найтс» права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ, сообщается на сайте пресс-службы лиги.

В четверг «Вегас» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» (5:1) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Западной конференции. После встречи журналист Джесси Грэнджер на своей странице в соцсети Х сообщил, что главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой. Корреспондент заявил, что клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.

Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов. Как отмечается в заявлении НХЛ, клуб ранее уже получал предупреждения о необходимости соблюдать медиаправила. У «Вегаса» есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ. В случае, если клуб воспользуется этим правом, слушание пройдет очно в Нью-Йорке на следующей неделе.

В полуфинале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет против «Колорадо Эвеланш». Серия начнется 20 мая в Денвере.

Анахайм
1:5
0:3, 1:0, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
15.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16778 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-54:49)
Картер Харт
Лукаш Достал
(55:49-56:12)
Лукаш Достал
(58:32-58:51)
1-й период
01:02
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
07:31
Коул Смит
08:30
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
11:00
Микаэль Гранлунд
17:14
Алекс Киллорн
17:19
Ши Теодор
(Томаш Гертл)
2-й период
25:52
Вильям Карлссон
31:59
Ник Дауд
32:46
Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
35:27
Джейкоб Труба
35:27
Ник Дауд
3-й период
42:52
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев)
47:14
Ноа Хэнифин
53:32
Павел Дорофеев
57:47
Картер Харт
Статистика
Анахайм
Вегас
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит