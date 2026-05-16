НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта из-за нарушений медиаправил

НХЛ наказала «Вегас» лишением права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ, сообщается на сайте лиги.
Кроме того, главный тренер команды Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.
После шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (5:1) журналист Джесси Грэнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться с прессой. По его информации, клуб также закрыл раздевалку для журналистов, предоставив СМИ возможность поговорить только с одним хоккеистом в отдельной комнате.
В заявлении НХЛ отмечается, что «Вегас» ранее уже получал предупреждения о необходимости соблюдать медиарегламент.
Клуб имеет право подать апелляцию в офис комиссара лиги. В случае обращения слушание пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке.
«Вегас» одержал победу в серии с «Анахаймом» (4−2). В финале Западной конференции Кубка Стэнли «Вегас» сыграет против «Колорадо». Серия стартует 20 мая в Денвере.
