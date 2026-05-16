НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта из-за нарушений медиаправил

После шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (5:1) журналист Джесси Грэнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться с прессой. По его информации, клуб также закрыл раздевалку для журналистов, предоставив СМИ возможность поговорить только с одним хоккеистом в отдельной комнате.