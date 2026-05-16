Кирилл Капризов считает, что «Миннесота» провела хороший сезон

«Мы провели хороший сезон. В плей‑офф тоже играли неплохо. Думаю, вся команда почувствовала, что в этом году всё было немного иначе. Мне кажется, Куинн Хьюз хочет остаться здесь и побеждать с нами. Мы тоже очень этого хотим. Цуккарелло? Он не похож на хоккеиста, которому пора завершать карьеру», — рассказал россиянин.
По результатам регулярного чемпионата сезона НХЛ-2025/2026 «Миннесота» под руководством Джона Хайнса набрала 104 очка за 82 матча и заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. В розыгрыше Кубка Стэнли-2026 «дикари» сошли с дистанции на стадии второго раунда, уступив со счётом 1−4 клубу «Колорадо Эвеланш».
29-летний Капризов, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею, выступает в составе команды из Сен-Пола с июля 2020 года. В сезоне НХЛ-2025/2026 нападающий сыграл в 78 матчах регулярки, где набрал по системе «гол+пас» 89 очков (45+44), а также в 11 встречах серии плей-офф (4+11).