Ротенберг раскрыл, о чем общается с Овечкиным: «Идет обмен мнениями»

"Мы всегда ждем его в России. Скоро увидимся, мы два раза общались, но больше обсуждали развитие хоккея в целом, сборной России, как проводить уроки хоккея, мастер-классы вместе, как это важно.
Идет обмен мнениями. Саша много рассказывает, как работает система в НХЛ, как мы можем что-то улучшить в России. Вот такие вопросы мы обсуждаем«, — заявил Ротенберг “Совспорту”.
Овечкин с 929 голами является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. По общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф (1006) россиянин занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки (1016).