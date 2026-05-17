«Монреаль» — «Баффало»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Баффало» крупно обыграл «Монреаль» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 8:3. Счет в серии стал равный — 3−3.
У «Сэйбрз» две шайбы забросил Джек Куинн, а также по одному голу на свой счет записали Расмус Далин, Джейсон Зукер, Зак Бенсон, Конста Хелениус, Тэйдж Томпсон и Зак Метса.
У «Канадиенс» отличились Иван Демидов, Джейк Эванс и Арбер Джекай.
Седьмой матч пройдет 19 мая на арене «Баффало». Победитель сыграет в финале Восточной конференции против «Каролины».
