Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

К текущему моменту на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В четырех из них играют россияне. В «Колорадо» выступают нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, за «Каролину» играют защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в составе «Вегаса» есть нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а в «Монреале» — форвард Иван Демидов.