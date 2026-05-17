Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
США
53.00
33.00
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Италия
:
Словакия
10.75
7.38
1.25
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
:
Локомотив
2.40
4.00
2.80
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Венгрия
1.39
5.71
7.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Швеция
21.00
11.00
1.10
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Латвия
1.63
5.00
4.58
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Словения
1.63
5.07
4.66
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Баффало
8
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

Российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.

Источник: Zuma\TASS

Соответствующий запрет действует в НХЛ с 2022 года. «В этом году такая политика не изменилась», — заявил Дэйли.

К текущему моменту на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В четырех из них играют россияне. В «Колорадо» выступают нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, за «Каролину» играют защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в составе «Вегаса» есть нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а в «Монреале» — форвард Иван Демидов.

Ранее стало известно, что гол Демидова не помог «Монреалю» обыграть «Баффало» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Счет в серии стал равным — 3−3, решающий поединок пройдет 19 мая в Баффало.