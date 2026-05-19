В «Миннесоте» намерены подписать новый контракт с защитником Хьюзом

Приоритетом номер один для «Миннесоты» в межсезонье будет продление контракта с защитником Куинном Хьюзом, сообщил генеральный менеджер «Уайд» Билл Герин.
26-летний американец вступает в последний год шестилетнего контракта на 47,1 миллиона долларов США (средняя годовая зарплата 7,85 миллиона США), который он подписал с «Ванкувером» 1 октября 2021 года. По его окончании он сможет стать неограниченно свободным агентом.
Приобретенный в результате обмена с «Кэнакс» 12 декабря 2025 года, Хьюз набрал 53 (5+48) очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 за «Уайлд» и разделил с нападающим Кириллом Капризовым лидерство в команде по очкам в плей-офф — 15 (4+11) в 11 матчах, проводя на льду в среднем 30 минут 57 секунд.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Куинном. Нам понравилось, что Куинн у нас есть. Он оказал огромное влияние, он чрезвычайно сосредоточен на том, что здесь происходит. Я знаю, что ему здесь понравилось, я знаю, что ему нравится команда. Команда действительно приняла его. Его влияние на нашу команду было невероятным. Такие вещи требуют времени, и я думаю, что всем нужно немного времени, чтобы перевести дух, но это приоритет номер один», — цитирует Герина пресс-служба НХЛ.
Хьюз был выбран «Ванкувером» под седьмым номером на драфте НХЛ 2018 года и отыграл там восемь сезонов. В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ в 507 матчах он набрал 485 (66+419) очков.
