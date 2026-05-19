Далин стал четвертым защитником в истории «Баффало» в голом в седьмом матче серии Кубка Стэнли

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Далин стал четвертым защитником в истории «Баффало», который забивал в седьмом матче серии плей-офф. Он присоединился к Филиппу Буше (четвертьфинал конференции 1994 года), Дугу Янику (финал конференции 2006 года) и Тайлеру Майерсу (четвертьфинал конференции 2011 года).