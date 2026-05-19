Далин стал четвертым защитником в истории «Баффало» в голом в седьмом матче серии Кубка Стэнли

Защитник «Баффало» Расмус Далин забросил шайбу в ворота «Монреаля» в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.
26-летний швед отличился на седьмой минуте третьего периода и сравнял счет (2:2).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Далин стал четвертым защитником в истории «Баффало», который забивал в седьмом матче серии плей-офф. Он присоединился к Филиппу Буше (четвертьфинал конференции 1994 года), Дугу Янику (финал конференции 2006 года) и Тайлеру Майерсу (четвертьфинал конференции 2011 года).
12 голов, забитых защитниками «Баффало», являются лучшим показателем среди всех команд в плей-офф сезона-2025/26.
19 мая 02:30 Баффало — Монреаль 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.