Сузуки повторил достижение Неслунда в «Монреале» по результативным матчам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Монреаля» Ник Сузуки сделал результативную передачу в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний канадец присоединился к Мэтсу Неслунду (восемь матчей в 1987 году) как второй игрок «Канадиенс» в истории, начавший плей-офф с результативной серией на выезде из восьми матчей.
Сузуки также стал шестым игроком в лиге с 2000 года, добившимся этого достижения, вслед за Сергеем Жолтоком (восемь матчей в 2003 году), Анже Копитаром (восемь матчей в 2014 году), Сидни Кросби (восемь матчей в 2017 году), Блейком Уилером (восемь матчей в 2018 году) и Леоном Драйзайтлем (девять матчей в 2025 году).
В Кубке Стэнли-2026 у Сузуки 13 (4+9) очков в 14 матчах.
