«Баффало» — «Монреаль»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Баффало» проиграл «Монреалю» в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026. Игра проходила в Баффало и завершилась со счетом 3:2 ОТ в пользу гостей.
У «Монреаля» заброшенными шайбами в основное время отметились Филлип Дано и Захари Болдюк. У «Баффало» забили Джордан Гринуэй и Расмус Далин.
В овертайме победная шайбу на счету Алекса Ньюхука.
В серии до четырех побед выиграл «Монреаль» (4−3). В финале Восточной конференции он сыграет с «Каролиной».
«Баффало» попал в плей-офф сезона-2025/26 после победы в Атлантическом дивизионе. «Монреаль» стал третьим в этом же дивизионе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте.