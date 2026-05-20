«Уилкс-Берри» вышел вперед в серии со «Спрингфилдом», Мурашов сделал 27 сэйвов

«Уилкс-Берри» переиграл «Спрингфилд Тандербердс» в третьем матче второго раунда плей-офф АХЛ — 2:1. Игра прошла на арене «Массмучуал Сентер» в Спрингфилде.
В конце первого периода гости отыграли счет — в меньшинстве забил Рутгер Макгроарти. На 6-й минуте третьего периода Билл Зоннон удвоил преимущество «пингвинов». За 3 минуты до финальной сирены хозяева отыграли одну шайбу — забил Юрай Пекарчик.
Российский голкипер фарм-клуба «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Ворота фарм-клуба «Питтсбурга» защищал другой россиянин Сергей Мурашов, который отразил 27 из 28 бросков.
Счет в серии стал 2−1 в пользу «Уилкс-Берри». Четвертый матч пройдет в пятницу, 22 мая.
АХЛ.
Плей-офф.
Второй раунд.
Третий матч.
«Спрингфилд Тандербердс» — «Уилкс-Берри» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Счет в серии: 1−2.