Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Норвегия
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Вегас
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
США
4
:
Германия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
6
:
Словения
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
0
:
Швейцария
9
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
3
:
Италия
1
«Вегасу» с победы начал серию с «Колорадо», Дорофеев забил гол

«Вегас» переиграл «Колорадо» в первом матче финальной серии Западной конференции — 4:2.

«Вегас» переиграл «Колорадо» в первом матче финальной серии Западной конференции — 4:2. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев стал автором победного гола. У 25-летнего россиянина теперь 12 (10+2) очков в 13 играх Кубка Стэнли-2026.

Единственную шайбу «Эвеланш» забросил российский форвард Валерий Ничушкин. В этом плей-офф у 31-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 10 играх.

Второй матч пройдет в субботу, 23 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

21 мая 03:00 Колорадо — Вегас 0:0.