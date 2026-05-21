«Вегасу» с победы начал серию с «Колорадо», Дорофеев забил гол

«Вегас» переиграл «Колорадо» в первом матче финальной серии Западной конференции — 4:2. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев стал автором победного гола. У 25-летнего россиянина теперь 12 (10+2) очков в 13 играх Кубка Стэнли-2026.
Единственную шайбу «Эвеланш» забросил российский форвард Валерий Ничушкин. В этом плей-офф у 31-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 10 играх.
Второй матч пройдет в субботу, 23 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
