Журналист NYT узнал о возвращении вице-чемпиона Олимпиады из АХЛ в Россию

Иван Федотов, выступавший в АХЛ за «Кливленд Монстерс», получил травму, из-за которой не смог доиграть сезон и вернулся в Россию.

Источник: Официальный сайт "Филадельфии"

Российский вратарь Иван Федотов покинул расположение фарм-клуба «Коламбус Блю Джекетс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) из-за травмы и вернулся в Россию. Об этом сообщил журналист The New York Times Аарон Портцлайн в соцсети X.

Характер повреждения не раскрывается.

Федотов станет неограниченно свободным агентом этим летом.

В текущем сезоне АХЛ 29-летний россиянин провел за «Кливленд Монстерс» 47 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 88,7% бросков, и одну игру в плей-офф.

Федотов пополнил состав «Коламбуса» в сентябре в результате обмена из «Филадельфия Флайерз». После этого россиянин отправился играть за фарм-клуб.

Россиянин должен был дебютировать за «Филадельфию» еще в 2023 году, но перед отъездом в США был задержан и отправлен на год в армию. После возвращения заключил контракт с ЦСКА, а через год отправился в НХЛ.

Федотов — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине и обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. В КХЛ также выступал за «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».