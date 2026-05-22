«Спрингфилд» сравнял счет в серии с «Уилкс-Берри», Романов отразил все 20 бросков

«Спрингфилд Тандербердс» выиграл у «Уилкс-Берри» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ — 2:0. Игра проходила на арене «Массмучуал Сентер» в Спрингфилде.
Российский голкипер фарм-клуба «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил все 20 бросков по воротам. Ворота фарм-клуба «Питтсбурга» защищал другой россиянин — Сергей Мурашов, который отразил 30 из 32 бросков.
Счет в серии стал равный — 2−2. Пятый матч пройдет в воскресенье, 24 мая. Начало игры — 01:05 по московскому времени.
АХЛ.
Плей-офф.
Второй раунд.
Четвертый матч.
«Спрингфилд Тандербердс» — «Уилкс-Берри» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Голы: Дюбе (бол., Макгинг, Каскимаки), 36:14 — 1:0. Годе (Борделло, Томас), 46:48 — 2:0.
Счет в серии: 2−2.