Демидов стал третьим новичком «Монреаля» за 35 лет с голом в финале конференции плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в ворота «Каролины» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, 20-летний россиянин стал третьим новичком «Канадиенс» за последние 35 лет, который забил гол в финале конференции или полуфинале Кубка Стэнли. Он присоединился к Тому Пайатту (один гол в финале конференции 2010 года) и Коулу Кофилду (четыре гола в полуфинале Кубка Стэнли в 2021 году).
В Кубке Стэнли-2026 у Демидова 8 (3+5) очков в 15 матчах.
24 мая в Роли пройдет второй матч серии «Каролина» — «Монреаль». «Канадиенс» ведут в ней со счетом 1−0.
