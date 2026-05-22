«Монреаль» во второй раз в своей истории прервал восьмиматчевую победную серию соперников по Кубку Стэнли

«Монреаль» победил «Каролину» (6:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. До этого у «Харрикейнз» была серия из восьми побед подряд в Кубке Стэнли-2026.
Как сообщает пресс-служба лиги, «Монреаль» прервал победную серию соперника из восьми и более матчей в плей-офф всего во второй раз в истории франшизы. Впервые это случилось в 1969 году, когда «Канадиенс» победили «Сент-Луис» со счётом 3:1 в первом матче финала Кубка Стэнли, прервав их восьмиматчевую победную серию.
«Каролина» в свою очередь не дотянула одну победу до рекорда НХЛ, установленного «Эдмонтоном» в 1985 году (девять побед подряд на старте плей-офф).
24 мая «Каролина» и «Монреаль» проведут второй матч своей серии 2026 года.
