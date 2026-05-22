Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.75
П2
18.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
П1
X
П2

«Монреаль» во второй раз в своей истории прервал восьмиматчевую победную серию соперников по Кубку Стэнли

«Монреаль» победил «Каролину» (6:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. До этого у «Харрикейнз» была серия из восьми побед подряд в Кубке Стэнли-2026.

«Монреаль» победил «Каролину» (6:2) в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. До этого у «Харрикейнз» была серия из восьми побед подряд в Кубке Стэнли-2026.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Монреаль» прервал победную серию соперника из восьми и более матчей в плей-офф всего во второй раз в истории франшизы. Впервые это случилось в 1969 году, когда «Канадиенс» победили «Сент-Луис» со счётом 3:1 в первом матче финала Кубка Стэнли, прервав их восьмиматчевую победную серию.

«Каролина» в свою очередь не дотянула одну победу до рекорда НХЛ, установленного «Эдмонтоном» в 1985 году (девять побед подряд на старте плей-офф).

24 мая «Каролина» и «Монреаль» проведут второй матч своей серии 2026 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.