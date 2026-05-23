Зарубин подписал контракт с «Калгари»

«Калгари» на официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с российским голкипером Кириллом Зарубиным. Хоккеист был выбран «Флэймз» под общим 84-м номером в третьем раунде драфта 2024 года.
Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Среднегодовая зарплата составит 1 миллион долларов.
В сезоне-2025/26 Зарубин выступал за «Академию Михайлова» в МХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл в 48 матчах, отражая 93 процента бросков. В плей-ин на его счету 2 игры с процентом отраженных бросков — 92,7, а в плей-офф он провел 4 игры — 95,0 процента.
