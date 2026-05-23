Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.12
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
24.05
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
П1
X
П2

Зарубин подписал контракт с «Калгари»

«Калгари» на официальном сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Кириллом Зарубиным.

«Калгари» на официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с российским голкипером Кириллом Зарубиным. Хоккеист был выбран «Флэймз» под общим 84-м номером в третьем раунде драфта 2024 года.

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Среднегодовая зарплата составит 1 миллион долларов.

В сезоне-2025/26 Зарубин выступал за «Академию Михайлова» в МХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл в 48 матчах, отражая 93 процента бросков. В плей-ин на его счету 2 игры с процентом отраженных бросков — 92,7, а в плей-офф он провел 4 игры — 95,0 процента.

Драфт НХЛ-2024: все выбранные россияне.